У ніч проти 17 листопада внаслідок російських обстрілів Києва пошкоджено Північний і Південний мости, об’єкти критичної інфраструктури та наземну інфраструктуру метрополітену. У чотирьох районах столиці виникли пожежі, у деяких районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

Про це повідомили в КМДА.

Пошкодження інфраструктури та пожежі зафіксовано в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.

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У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух перекрито.

У Деснянському районі пошкоджено Північний міст, рух перекрито в обох напрямках. Також унаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі, попередньо через падіння уламків, загорілися складські приміщення.

В Оболонському районі зафіксовано дві пожежі, попередньо внаслідок падіння уламків. Зокрема, загоряння виникло у складських приміщеннях.

Через пошкодження систем критичної інфраструктури в деяких районах столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

Обмеження руху метро та громадського транспорту

Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено наземну інфраструктуру Київського метрополітену. Рух поїздів “зеленою” лінією між станціями “Осокорки” та “Червоний хутір” тимчасово призупинено.

Поїзди курсують підземною ділянкою між станціями “Сирець” та “Видубичі”. У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

Через перекриття Північного та Південного мостів змінено маршрути громадського транспорту.