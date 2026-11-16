У Комишувасі завершили пошуково-рятувальні роботи після удару РФ: загинули 72 людини

У селищі Комишуваха Запорізької області завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада. Загинули 72 людини, ще четверо залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Пошуки тривали два тижні в умовах постійної загрози повторних ударів. За цей час російські війська 11 разів обстрілювали Комишуваху, дев’ять атак припали безпосередньо на місце проведення робіт.

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Унаслідок повторних ударів були поранені троє поліцейських і четверо рятувальників, також пошкоджено техніку.

За словами Вигівського, серед 72 загиблих — рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники й медики.

Серед жертв була вчителька, яка щодня приходила до укриття, щоб проводити онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади.

Для розбору завалів залучали інженерну техніку та кінологів. Експерти провели десятки ДНК-досліджень для ідентифікації загиблих.

Четверо людей, яких вдалося врятувати в перші години після удару, досі перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Російський удар по Комишувасі стався 2 листопада. Одна з керованих авіабомб влучила в гуманітарний хаб, який використовували як укриття для місцевих мешканців. Після першого удару російські війська завдали повторного, коли на місці вже працювали поліцейські та рятувальники.

Пошукові роботи від початку проходили під постійною загрозою російських дронів та нових обстрілів. Ще 12 листопада поліція повідомляла, що на місці працювали криміналісти, слідчі, підрозділи ДСНС та антидронова група поліції.