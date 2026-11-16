На Київщині військовий у СЗЧ підірвав гранату: четверо загиблих

У селі Мала Березанка Броварського району Київської області внаслідок вибуху загинули четверо людей. Серед жертв — 17-річна дівчина, дві жінки та 44-річний військовослужбовець.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура. Інформацію про подію також підтвердила Національна поліція.

Вибух стався 16 листопада на території приватного домоволодіння. За даними слідства, загинули 44-річний військовослужбовець, його мати, 17-річна дівчина та її мати.

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У прокуратурі зазначили, що на момент події військовослужбовець перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину.

За попередньою інформацією, 17-річна дівчина перебувала з ним у стосунках. Того дня вона разом із матір’ю прийшла до його будинку, щоб забрати свої речі.

Сусіди розповіли правоохоронцям, що перед вибухом чули крики. За попередньою версією слідства, під час конфлікту чоловік кинув вибуховий предмет — імовірно, гранату.

У поліції також повідомили, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату.

На місці працюють слідчо-оперативна група, патрульні та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють тип вибухового предмета та всі обставини трагедії.

Окремо слідчі мають з’ясувати, звідки у військовослужбовця з’явився вибуховий предмет і чи причетні інші особи до того, що він опинився у чоловіка.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.