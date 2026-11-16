ССО дронами FP-1 уразили нафтобазу в Азові: після атаки спалахнула пожежа

У ніч на 16 листопада Сили спеціальних операцій України дронами FP-1 уразили нафтобазу “Флеш Енерджі” в російському Азові Ростовської області. Після удару на об’єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій, також подробиці атаки оприлюднила Fire Point.

Нафтобаза розташована неподалік Ростова-на-Дону — одного з ключових логістичних вузлів російської армії на південному напрямку.

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На території підприємства розміщені 10 резервуарів загальним об’ємом понад 6,5 млн літрів. Нафтобаза використовується для приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

Після атаки російська влада повідомила про пожежі одразу на чотирьох промислових об’єктах Азова.

Масштаби пошкоджень наразі встановлюються.