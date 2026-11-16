Росіяни атакували підприємство під Києвом: рятувальники розбирають завали

16 листопада росіяни вдарили по промисловому підприємству у Вишгородському районі Київської області. Внаслідок двох влучань виникла пожежа.

Про це повідомили у ДСНС та Київській ОВА.

Внаслідок атаки виникло займання складських приміщень підприємства. Також пошкоджено чотири приватні житлові будинки.

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Наразі на території підприємства тривають роботи з розбирання завалів та прибирання пошкоджених конструкцій.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

За даними ОВА, якість повітря в населених пунктах області залишається в межах безпечної норми. За результатами автоматичного моніторингу, перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксовано.