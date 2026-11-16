        Події

        Росіяни атакували підприємство під Києвом: рятувальники розбирають завали

        Галина Шподарева
        16 Листопада 2026 13:06
        читать на русском →
        Рятувальники на місці удару РФ по Київщині 16 листопада / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці удару РФ по Київщині 16 листопада / Фото: ДСНС

        16 листопада росіяни вдарили по промисловому підприємству у Вишгородському районі Київської області. Внаслідок двох влучань виникла пожежа.

        Про це повідомили у ДСНС та Київській ОВА.

        Внаслідок атаки виникло займання складських приміщень підприємства. Також пошкоджено чотири приватні житлові будинки.

        Реклама
        Реклама

        Наразі на території підприємства тривають роботи з розбирання завалів та прибирання пошкоджених конструкцій.

        Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

        За даними ОВА, якість повітря в населених пунктах області залишається в межах безпечної норми. За результатами автоматичного моніторингу, перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксовано.

        Ліквідація наслідків удару РФ по Київщині 16 листопада / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov