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        “Прокинувся, і в пабліках дивишся, як воно горить”. “Самурай” — про роботу екіпажу Deep Strike ССО 

        16 Листопада 2026 09:10

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        Приємно починати ранок з новин про ураження ворожого НПЗ чи оборонного заводу, дивитися відео палаючих нафтопереробних установок та фото чорних плям на військових аеродромах. У цьому році підрозділи Сил спеціальних операцій стали єдиними в Україні, дрони яких подолали Уральський хребет і уразили цілі за 3000 кілометрів. ССО мають досвід далекобійних ударів і тепер для їх масштабування формують нові екіпажі Deep Strike.

        Наразі триває набір до команд. Заявки можуть подавати і військовослужбовці, і цивільні. А ближче познайомитися з роботою екіпажу та завданнями, які він виконує, допоміг командир однієї з груп УБАК із позивним «Самурай».

        – Розкажи, хто входить до твоєї команди?

        Окрім мене, в екіпажі ударного безпілотного авіаційного комплексу два пілоти, водій-електрик, водій-оператор та майстер. У підрозділі всі бійці взаємозамінні. Але є робота, за яку відповідає конкретна людина. Майстер – він і сапер, і інженер. Без його роботи не було б того вибуху, який потім усі бачать. Оператор працює з пультами і виводить борт на маршрут. Свою частину роботи виконують і пілоти – ведуть борт до місця призначення. Але вони знаходяться окремо від нас.

        – Екіпаж отримує завдання, конкретні цілі для ураження. Що далі?

        – Виїжджаємо на позицію. Ми «ведемо» борт від отримання його зі складу і до вильоту. Борт треба зібрати, привезти, вибрати пускову позицію, розгорнути і запустити. Після цього згортаємося. Якщо екіпаж досвідчений, діє злагоджено, можемо розгорнутися і за 40 хвилин.

        Чим на позиції займається командир екіпажу?

        – Відповідальний за роботу групи. Але в нас немає такого, що «я – сержант, я – директор», а солдати мають бігати і все робити. Працюю нарівні з усіма. При цьому керую процесом і виконую свої обов’язки. Спілкування з пілотами та з командним центром відбуваються за певним алгоритмом, який зараз не можу озвучувати.

        – Навіщо екіпажу два водії?

        За один виїзд можемо намотати не одну сотню кілометрів. Одному водієві фізично важко. Навіщо так навантажувати людину, якщо її можна підмінити? У більшості з нас є права, люди пройшли навчання, тож сідаємо за кермо по черзі. І посада водія не означає, що він тільки керує авто. Але він відповідає, щоб транспорт був готовий на 100%.

        – Як погода впливає на запуск?

        Є погодні умови, за яких запускати борт заборонено. Мають значення і швидкість вітру, і дощ, і вологість повітря. Багато чинників.

        – Що робите, коли під час запусків бачите небезпеку від ворожих дронів?

        – Залежить від ситуації. Маємо обладнання для моніторингу неба. У 99% випадків продовжуємо працювати. Але можемо розосередитися, якщо цього вимагає ситуація. Командир екіпажу оцінює загрозу і ухвалює рішення

        – В перерві між запусками проводите навчання всередині підрозділу?

        Залежить від завантаження, але заняття проводимо регулярно. Є бойова підготовка, медична, спеціальна. Досвіду для цього в нас вистачає. Екіпажі багато працюють, треба давати людям і час на відпочинок. Якщо проводимо заняття, то не для того, щоб задовбати солдата. Людині ці навички мають знадобитися під час виконання завдання. Водночас у нас багато людей із цивільного життя. Вони мають бути універсалами, знань лише свого напрямку для ССО замало.

        – Що робите, якщо під час запуску виявили проблему з бортом?

        Проблему першим бачить той, хто працює з ним. Кожен екіпаж знає свій літальний апарат до дрібниць – де й куди руку просунути, щоб воно працювало. Якщо виявили щось позаштатне, через наше керівництво передаємо виробникам проблемні питання.

        Є традиція щось писати чи малювати на фюзеляжах бортів?

        Куди без цього? Можемо подякувати людям, які допомогли підрозділу. Волонтерам або організаціям. Пишеш на борту послання від людини або просто – від кого й кому. І запускаєш.

        Розкажи про свій шлях у війську.

         – Маю 15 років вислуги, із них десять – безпосередньо в Силах спеціальних операцій. Я в ССО від самого заснування цього роду військ. Вісім років прослужив у бойовому підрозділі. Починав як розвідник-снайпер, а пішов вже головним сержантом роти. Згодом два роки був головним сержантом в центрі ССО, після чого вирішив спробувати себе на ударних безпілотниках, а саме – на «діпстрайках».

        Чим робота командира екіпажу БПАК відрізняється від твоєї роботи в групі спецпризначення?

        Це два різні напрямки. Там працював в прямому контакті з ворогом, а в БПАК виконав завдання, повернувся та ліг спати. Прокинувся і вже в пабліках дивишся, як воно горить десь дуже далеко. Що спільного? Коли бойове завдання успішно виконане, емоції що там, що там – на максимумі.

        Рахували, скільки ворог втратив після ваших ударів?

        Цифри в грошах не назву. Для мене найбільше значення мав той борт, що полетів за 3000 кілометрів.

        А якби міг сам обрати ціль?

        Хочу, щоб до тих бункерів полетіло стільки бортів, скільки треба, щоб дістати їхнього «товариша». Думаю, це мрія кожного українця, кожного військового.

        Між екіпажами бувають неформальні змагання? Хто більше запустив, у кого кращий результат?

        Ні. От уяви, що в одного екіпажу борт із якихось причин не злетів, а в іншого бракує деталі. У такій ситуації ми одне одному допомагаємо. Ми всі одна велика група, немає такого, щоб ми змагалися в ефективності.

        Кого хотів би бачити у своєму екіпажі? Що скажеш людині, яка все життя працювала в цивільній професії і сумнівається, чи впорається?

        Найголовніше, з чим людина може до нас прийти, – з бажанням працювати. Решті можна навчити. Візьмемо, приміром, продавця-консультанта із супермаркету. За певний час він може навчитися на майстра, пілота чи водія. Переважна більшість військових у нашому підрозділі ще три-чотири роки тому були цивільними. А наразі вони вже на високому рівні роблять свою роботу. Про яку українці чи не кожного ранку дізнаються зі стрічки новин.

        У команди нових підрозділів Deep Strike Сил спеціальних операцій шукають:

        • командирів екіпажів;
        • операторів пускових платформ;
        • пілотів;
        • майстрів;
        • водіїв-електриків;
        • водіїв-операторів.

        ССО відкриті як для чинних військових (солдатів та сержантів) із спрощеною системою переведення, так і для цивільних без жодного мілітарного досвіду. Переходь за офіційним посиланням на портал ССО, знаходь свій напрямок, заповнюй анкету і працюй разом із найкращими!


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