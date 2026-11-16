Які моделі iPhone варто розглянути у 2027 році?

У 2027 році вибір iPhone не обмежується останніми новинками Apple. Одні моделі цікаві камерами та продуктивністю, інші — Найдоступнішою ціною. Тому покупцю варто вирішити, які функції потрібні щодня, а які немає сенсу переплачувати. Смартфони iPhone різних поколінь, від перевірених часом серій до нових флагманів, зручно порівнювати по камерах, екранах та об’єму пам’яті.

Чим цікаві iPhone 18 та попередні покоління?

Головна новинка для покупців у 2027 році — сімейство iPhone 18. Версії Pro та Pro Max Apple представила 9 вересня 2026 року, а базову модель разом з iPhone 18e очікують навесні 2027-го. Завдяки роздільному релізу можна вибирати між вже доступними флагманами та більш бюджетною версією нового покоління.

Однак iPhone 17, 16 та 15 теж залишаються цікавими варіантами. Відмінності між ними стосуються камер, процесорів, екранів та додаткових можливостей. При порівнянні варто враховувати особливості кожної серії:

iPhone 18 Pro і Pro Max — процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом, та основна камера на 48 Мп зі змінною діафрагмою;

iPhone 18 — базова модель нового покоління, характеристики якої варто оцінювати після офіційного анонсу;

iPhone 17 — сучасний смартфон з екраном ProMotion до 120 Гц та гарним запасом продуктивності;

iPhone 16 — процесор A18, основна камера на 48 Мп та кілька варіантів виконання;

iPhone 15 — більш раннє покоління з роз’ємом USB-C та камерою на 48 Мп.

Різниця між пристроями особливо помітна при складній обробці фотографій, монтажі відео та роботі з вимогливими програмами. Якщо телефон потрібен переважно для спілкування, можливостей попередніх поколінь буде достатньо.

Кому варто купувати флагман, а кому вистачить базової версії?

Найдорожча модель не завжди виявляється найзручнішою. Наприклад, людині, яка постійно подорожує, важливі автономність та розмір екрану. А тому, хто знімає комерційні ролики, стануть у нагоді ручні налаштування камери.

Вибирати смартфон простіше, якщо відштовхуватися від звичних завдань. Залежно від сценарію використання можна розглянути кілька варіантів:

Для роботи та спілкування — базові iPhone 15, 16 або 17, які підходять для пошти, відеодзвінків та повсякденних програм. Для мобільної фотографії — моделі Pro з розширеними можливостями зйомки та телеоб’єктивом. Для подорожей — версії Plus та Pro Max з великими екранами, зручними для карт та перегляду контенту. Для ігор — iPhone нових поколінь з продуктивними процесорами та екраном з високою частотою оновлення.

На окрему увагу заслуговує iPhone 18 Pro Max. Його великий екран зручний для перегляду відео та редагування фотографій, але сам смартфон досить тяжкий. Тим, хто часто користується телефоном однією рукою, варто заздалегідь оцінити габарити пристрою.

На яких характеристиках можна заощадити без втрати комфорту?

Одна з головних статей витрат — вбудована пам’ять. Якщо фотографії регулярно зберігаються у хмарі, не потрібно відразу вибирати максимальну конфігурацію. Але тим, хто записує багато відео, розумніше розглядати накопичувачі на 256 чи 512 ГБ.

Друга можливість заощадити — не гнатися за професійною камерою Для документів, сімейних знімків та соціальних мереж зазвичай вистачає базова модель. Додаткові об’єктиви та спеціальні режими зйомки корисні насамперед тим, хто справді ними користується.

Перед оформленням замовлення варто перевірити підтримку SIM-карток, комплектацію та гарантію. Деякі версії розраховані лише на eSIM, інші дозволяють використовувати фізичну SIM. Для окремих смартфонів у STOREinUA передбачена гарантія магазину на 12 місяців.

Покупка iPhone у 2027 році дає можливість порівняти одразу кілька поколінь. Нові моделі залучають технологіями, попередні — співвідношенням ціни та можливостей. Головне — вибирати смартфон з урахуванням реальних потреб, а не лише за роком випуску.