Морози до -6° та дощі на заході: прогноз погоди на 16 листопада

У понеділок, 16 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Уночі на сході та північному сході температура опуститься до -6°, а вдень на крайньому півдні повітря прогріється до +11°.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, невеликий дощ можливий на Закарпатті, а вдень також на Прикарпатті. На решті території країни опадів не прогнозують.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с. У Карпатах місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

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Уночі температура в більшості областей становитиме від +2° до -3°. На сході та північному сході похолодає до -6°, тоді як на Одещині та Закарпатті буде тепліше — від +2° до +7°.

Удень повітря прогріється до +3…+8°, на крайньому півдні — до +11°.

У Києві та Київській області 16 листопада прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

По області вночі температура коливатиметься від +2° до -3°, удень становитиме +3…+8°.

У столиці вночі очікується 0…-2°, удень повітря прогріється до +6…+8°.