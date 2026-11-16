У російському Азові дрони атакували нафтобазу: пожежі на чотирьох об’єктах, є поранені

Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться 19 листопада в Китаї: що відомо про саміт

У Дніпрі росіяни вдарили по автівках та будинках: загинув чоловік, десятеро постраждалих

Кількість поранених зросла до десятьох людей. Усі госпіталізовані. Двоє чоловіків — 26 та 47 років — у тяжкому стані.

Після повторного удару на дорозі загорілися автомобілі. На місці працюють екстрені служби.

Після першої атаки в кількох багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило балкони. 44-річна жінка дістала поранення. Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості.