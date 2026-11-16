У Дніпрі росіяни вдарили по автівках та будинках: загинув чоловік, десятеро постраждалих

16 листопада російські війська завдали кількох ударів по Дніпру. Внаслідок атаки одна людина загинула, десятеро дістали поранення.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, транспортна інфраструктура, виникли пожежі.
Після першої атаки в кількох багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило балкони. 44-річна жінка дістала поранення. Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Після повторного удару на дорозі загорілися автомобілі. На місці працюють екстрені служби.
Кількість поранених зросла до десятьох людей. Усі госпіталізовані. Двоє чоловіків — 26 та 47 років — у тяжкому стані.