        Події

        У Дніпрі росіяни вдарили по автівках та будинках: загинув чоловік, десятеро постраждалих

        Галина Шподарева
        16 Листопада 2026 09:29
        читать на русском →
        Знищений російським ударом автівки у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Знищений російським ударом автівки у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА

        16 листопада російські війська завдали кількох ударів по Дніпру. Внаслідок атаки одна людина загинула, десятеро дістали поранення.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, транспортна інфраструктура, виникли пожежі.

        Реклама
        Реклама

        Після першої атаки в кількох багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило балкони. 44-річна жінка дістала поранення. Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

        Після повторного удару на дорозі загорілися автомобілі. На місці працюють екстрені служби.

        Кількість поранених зросла до десятьох людей. Усі госпіталізовані. Двоє чоловіків — 26 та 47 років — у тяжкому стані.

        Наслідки ударів по Дніпру 16 листопада / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov