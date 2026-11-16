Росія різко збільшила експорт дизелю після рішення Трампа: скільки заробила Москва

Після тимчасового послаблення американських санкцій Росія за місяць експортувала майже 11 мільйонів барелів дизельного пального та газойлю, що на 165% більше, ніж у вересні 2026 року. За оцінками аналітиків, російські енергетичні компанії експортували дизелю на 1,9 млрд доларів, тоді як ціни на пальне у США не знизилися.

Про це пише The Wall Street Journal.

9 жовтня Міністерство фінансів США тимчасово скасувало частину санкцій проти Росії, дозволивши експорт дизельного пального. Президент Дональд Трамп заявляв, що домовленість із Володимиром Путіним допоможе знизити ціни на енергоносії для американців.

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Однак російське дизельне пальне не надходить до американських споживачів. Сенатори від Республіканської та Демократичної партій попередили банки, порти й паливних дистриб’юторів, що імпорт російського дизелю до США може призвести до кримінальної та цивільної відповідальності відповідно до закону 2022 року.

Самі США виробляють більше дизельного пального, ніж споживають.

Натомість Росія скористалася послабленням санкцій для збільшення постачань до Туреччини, Бразилії, Єгипту та Марокко. Водночас обсяги експорту недостатні, щоб суттєво вплинути на світові ціни.

За даними Oil Price Information Service, що входить до Dow Jones Energy, у 2025 році світове споживання дизельного пального та інших дистилятів становило 28 мільйонів барелів на добу.

Середня роздрібна ціна дизельного пального у США з 12 жовтня до 9 листопада становила 6,25 долара проти 6,20 долара за тиждень, коли Трамп оголосив про послаблення санкцій.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), від початку дії рішення російські енергетичні компанії експортували дизельного пального на 1,9 млрд доларів. Послаблення обмежень також може дозволити Росії продавати пальне з меншою знижкою.

Кремль використовує енергетичні доходи для фінансування війни проти України, а послаблення санкцій може зміцнити впевненість Путіна в можливості надалі відхиляти мирні переговори, які не відповідають його умовам.

Оголошення про домовленість щодо дизелю було політичним аргументом Трампа перед виборами, хоча не вплинуло на рішення виборців. WSJ ставить під сумнів справжню мету послаблення санкцій, припускаючи, що йдеться про прагнення задобрити Путіна.