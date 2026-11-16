Зеленський назвав ключові потреби України перед новим “Рамштайном”

Україна готується до засідання Контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 17 листопада. Серед головних пріоритетів — перехоплювачі для ППО, боєприпаси для бойової авіації, додаткове фінансування та розширення виробництва дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, потреби та ключові напрями співпраці з партнерами на зустрічі представить міністр оборони Євгеній Хмара.

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Окрему увагу Україна планує приділити збільшенню виробництва безпілотників для Сил оборони та залученню додаткового фінансування.

Також Київ хоче прискорити реалізацію спільних із партнерами оборонних виробництв.

“Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати”, — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що міністр оборони доповів про виконання плану далекобійних ударів по цілях у Росії.

За словами Зеленського, українські далекобійні удари досягають визначених цілей. Він також заявив, що затвердив нові операції.