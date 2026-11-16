Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає: що кажуть регулятори 38 країн

Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Найгіршим сценарієм регулятори називають загальнонаціональний блекаут, який може одночасно вплинути на дев’ять діючих енергоблоків.

Про це пише Reuters з посиланням на спільну заяву органів ядерного та радіаційного нагляду, які представляють 38 країн.

Йдеться про HERCA — керівників європейських органів із радіаційного захисту, WENRA — Асоціацію західноєвропейських ядерних регуляторів та NORA — керівників органів радіаційної безпеки країн Північної Європи.

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Разом вони представляють 38 держав, серед яких усі країни ЄС, США, Велика Британія, Канада та Японія.

Чому ризик зростає

Головне занепокоєння регуляторів пов’язане зі стабільністю зовнішнього електропостачання атомних електростанцій.

Без надійного живлення з енергосистеми АЕС дедалі складніше підтримувати охолодження ядерного палива та запобігати його розплавленню.

У спільній заяві регулятори висловили “глибоке занепокоєння” через зростання ризиків для ядерної безпеки внаслідок війни Росії проти України та продовження атак на енергетичну інфраструктуру.

Вони закликали Росію припинити удари по ядерних об’єктах України та енергетичній інфраструктурі, необхідній для їх безпечної роботи.

Найгірший сценарій — загальнонаціональний блекаут

Голова HERCA та NORA Пер Странд заявив Reuters, що останнім часом російські атаки стали небезпечнішими, зокрема через використання точніших дронів із більшим бойовим навантаженням.

За його словами, саме цієї зими ризик ядерної аварії є найвищим.

Найгіршим сценарієм він назвав повний блекаут української енергосистеми, який одночасно вплине на дев’ять діючих ядерних реакторів.

У такій ситуації, за словами Странда, виникне ризик радіоактивних викидів одразу на кількох енергоблоках.

Він наголосив, що цього сценарію можна уникнути, якщо вже зараз посилити тиск на Росію з вимогою припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Якщо цього не станеться, європейським країнам, за його словами, необхідно посилювати спільну готовність до можливих наслідків ядерної аварії.

АЕС уже змушені знижувати потужність

У суботу Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що військова активність протягом попереднього тижня спричинила нестабільність в українській енергосистемі.

Через це на окремих діючих енергоблоках АЕС довелося знижувати потужність.

В Україні є чотири атомні електростанції, три з яких працюють і забезпечують близько 80% електроенергії, що використовується цієї зими.

Четверта — Запорізька АЕС, найбільша атомна станція Європи, — перебуває під контролем Росії неподалік лінії фронту.

Запорізька АЕС 27 разів втрачала зовнішнє живлення

Запорізька АЕС зараз не виробляє електроенергію, однак потребує зовнішнього живлення для охолодження ядерного палива.

За даними МАГАТЕ, від початку війни станція 27 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання і була змушена переходити на аварійні дизельні генератори.

Із кінця березня ЗАЕС залежить лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі.

Росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілах станції та пошкодженні ліній електропередачі, які забезпечують її живлення.