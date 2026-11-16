Україна розраховує на оборонне фінансування від ЄС уже з початку січня 2027 року – Корецький

Україна розраховує, що оборонне фінансування в межах Ukraine Support Loan на 2027 рік стане доступним уже з першого тижня січня. Це має забезпечити безперервність роботи української оборонної промисловості та постачання продукції.

Про це повідомив Сергій Корецький за підсумками зустрічі в Брюсселі з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.

За словами Корецького, українська оборонна промисловість має значний виробничий потенціал, який можна нарощувати за умови стабільного фінансування.

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Під час зустрічі сторони обговорили участь України в Європейській програмі оборонної промисловості (EDIP), а також можливість спрямування коштів Ukraine Support Loan на розвиток українського оборонного виробництва.

Окремою темою стали можливості механізму SAFE для розширення спільних оборонних проєктів і закупівель з європейськими партнерами.

Корецький наголосив, що для України принципово важливо не допустити перерв у фінансуванні оборонного виробництва та постачанні у 2027 році.

За його словами, розвиток українського оборонно-промислового комплексу має одночасно посилювати обороноздатність України та безпеку Європи.