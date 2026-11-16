        Суспільство

        Російські удари пошкодили підприємства “Королівський смак” та “Олейна” у Дніпрі: що відомо

        Вадим Вакаренко
        16 Листопада 2026 20:33
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        Пожежа на підприємстві "Королівський смак" у Дніпрі після російського удару / Фото: Facebook Геннадія Тертичного
        Пожежа на підприємстві "Королівський смак" у Дніпрі після російського удару / Фото: Facebook Геннадія Тертичного

        Компанія “Королівський смак” зупинила виробництво після російського удару по Дніпру 16 листопада. Підприємство зазнало значних пошкоджень, частину обладнання та готової продукції знищено.

        Про це повідомив директор зі зв’язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

        За його словами, після влучання на підприємстві виникла масштабна пожежа. Вогонь знищив і пошкодив виробниче обладнання, також компанія втратила значні обсяги готової продукції.

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        “Зупинка виробництва компанії “Королівський смак” виявилася вимушеним, але необхідним рішенням”, — зазначив Тертичний.

        Наразі команда підприємства працює над ліквідацією наслідків атаки. Про терміни відновлення виробництва компанія поки не повідомляла.

        Раніше Дніпропетровська ОВА повідомила про влучання у різних районах Дніпра. Внаслідок атак на підприємствах виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.

        Під ударом 16 листопада опинилося й інше велике підприємство харчової промисловості — завод із виробництва соняшникової олії “Олейна”. Про влучання повідомляли місцеві Telegram-канали.

        Протягом дня російські війська неодноразово атакували Дніпро. У різних районах міста були пошкоджені об’єкти інфраструктури, підприємства, житлові будинки, склади та автомобілі.

        Гасіння пожежі на підприємстві “Королівський смак” у Дніпрі після російського удару / Фото: Facebook Геннадія Тертичного


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