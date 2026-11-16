Російські удари пошкодили підприємства “Королівський смак” та “Олейна” у Дніпрі: що відомо

Компанія “Королівський смак” зупинила виробництво після російського удару по Дніпру 16 листопада. Підприємство зазнало значних пошкоджень, частину обладнання та готової продукції знищено.

Про це повідомив директор зі зв’язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

За його словами, після влучання на підприємстві виникла масштабна пожежа. Вогонь знищив і пошкодив виробниче обладнання, також компанія втратила значні обсяги готової продукції.

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“Зупинка виробництва компанії “Королівський смак” виявилася вимушеним, але необхідним рішенням”, — зазначив Тертичний.

Наразі команда підприємства працює над ліквідацією наслідків атаки. Про терміни відновлення виробництва компанія поки не повідомляла.

Раніше Дніпропетровська ОВА повідомила про влучання у різних районах Дніпра. Внаслідок атак на підприємствах виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.

Під ударом 16 листопада опинилося й інше велике підприємство харчової промисловості — завод із виробництва соняшникової олії “Олейна”. Про влучання повідомляли місцеві Telegram-канали.

Протягом дня російські війська неодноразово атакували Дніпро. У різних районах міста були пошкоджені об’єкти інфраструктури, підприємства, житлові будинки, склади та автомобілі.