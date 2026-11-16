Дніпро повністю знеструмлений після російських ударів: складна ситуація ще у трьох містах

Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі Дніпро повністю залишився без електроенергії. Масштабні знеструмлення також зафіксовані в інших регіонах сходу України.

Про ситуацію у Дніпрі повідомили у ДТЕК, а про масштабні перебої з електропостачанням на сході країни — в «Укренерго».

За даними ДТЕК, електрики також немає у частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів.

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Енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Насамперед живлення повертають системам водо- і теплопостачання, лікарням та іншим об’єктам критичної і соціальної інфраструктури.

В «Укренерго» зазначили, що особливо складна ситуація склалася у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання у цих містах суттєво обмежене.

У компанії наголосили, що Росія вже понад місяць систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити без електрики цілі міста та регіони.

Повторні російські удари можуть ускладнити відновлювальні роботи. Енергетики працюють безперервно, щоб стабілізувати систему та поступово повернути електроенергію споживачам.

На тлі атак по енергетиці російські війська протягом 16 листопада понад 60 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

За даними Дніпропетровської ОВА, у Дніпрі загинули двоє людей, ще 18 дістали поранення, серед них 16-річний хлопець. Пошкоджені інфраструктура, багатоквартирні будинки, підприємства, склади, автомобілі та сільськогосподарська техніка.

Ще одного постраждалого — 67-річного чоловіка — госпіталізували на Нікопольщині у стані середньої тяжкості.

Пошкодження інфраструктури також зафіксували у Кам’янському, Кривому Розі та Піщанській громаді Самарівського району. У Дубовиківській громаді Синельниківського району після атаки виникла пожежа.

Загалом унаслідок російських атак на Дніпропетровщині 16 листопада загинули двоє людей, ще 19 були поранені.