Свідоцтва про народження та шлюб часто потрібні для оформлення візи, переїзду, навчання дитини, отримання допомоги або підтвердження сімейних зв’язків. Документи здаються короткими, але в них є важливі відомості: імена, дати, місце видачі, номер запису, дані батьків або подружжя, підписи та печатки. Тому навіть кілька рядків потрібно перекладати уважно і без самостійних виправлень.

Перед замовленням варто уточнити в організації, що приймає, який саме документ їй потрібен. Іноді просять свідчення, іноді повторне свідоцтво або витяг з реєстру. Може знадобитися повний переклад лицьової та зворотної сторін, включаючи штампи та рукописні позначки. Якщо документ старого зразка, текст на ньому може бути погано помітний, а назва органу видачі – змінитись. Точна копія допомагає правильно передати всі елементи. Більше інформації на сайті https://byuro-perevodov.com.ua/

Найбільше запитань зазвичай пов’язане з написанням імен та прізвищ. У свідоцтві може використовуватися транслітерація, яка відрізняється від написання чинного паспорта. Після зміни прізвища у різних документах можуть зустрічатися колишній та новий варіанти. Перекладач повинен відтворити відомості оригіналу, а не підганяти їх до інших документів. Щоб сторона, що приймає, могла зв’язати записи, іноді потрібно додатково додати паспорт, документ про зміну імені або інше підтвердження. Потребу такого документа краще уточнити заздалегідь.

Не варто перекладати лише центральний текст, якщо на сторінці є печатки, підписи, позначки про повторну видачу або апостиль. Службові елементи можуть пояснювати статус документа та впливати на його використання. Якщо зворотний бік порожній, слід перевірити, чи потрібно це вказати в перекладі або додати копію обох сторін. Вимоги конкретної установи важливіші за звичний порядок оформлення.

Також важливо з’ясувати, чи потрібне запевнення. Одним організаціям достатньо перекладу, іншим потрібен переклад із засвідченим підписом фахівця чи нотаріальна форма. Нотаріус зазвичай підтверджує справжність підпису перекладача, а не проводить повторну перевірку відомостей у реєстрі. Якщо на оригіналі потрібен апостиль, уточніть, у якій послідовності його слід оформити та перекладати.

Перед подачею звірте всі особисті дані з оригіналом: літери в іменах, дати, номери записів та місця народження або реєстрації. Перевірте, чи переведено всі сторінки та позначки. Такий простий контроль допомагає виявити друкарську помилку до подачі та зменшує ймовірність затримки, коли установа просить повторно подати документ або пояснити розбіжність.