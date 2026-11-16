Представник президента США Джаред Кушнер заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні та назвав три ключові складові, які, на думку Вашингтона, мають забезпечити країні безпечне та стабільне майбутнє. Йдеться про надійні гарантії безпеки, шлях до членства в ЄС і масштабний план післявоєнного відновлення.

Про це Кушнер написав у X. Його заяву щодо прогресу в переговорах також передає Reuters.

За словами Кушнера, він разом зі Стівом Віткоффом провів розмову з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої сторони обговорили досягнутий прогрес і наступні кроки у переговорному процесі.

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Також американські представники провели розмову з Україною та європейськими партнерами. До неї долучилися радники з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також представники ЄС і НАТО.

Однією з тем було налагодження прямого діалогу між Європою та Росією, якого, за словами Кушнера, фактично не було протягом останніх чотирьох років.

“Важливо, щоб обидві сторони безпосередньо чули занепокоєння та пропозиції одна одної, поки ми працюємо над більш стабільним і безпечним майбутнім для Європи”, — заявив він.

Кушнер також повідомив, що сторони вже почали формувати порядок денний наступної багатосторонньої зустрічі, яку планують провести найближчим часом.

Ключовим питанням переговорів він назвав не лише завершення війни, а й створення такої системи післявоєнної безпеки, яка зменшить ризик нової війни. При цьому НАТО, за словами Кушнера, залишатиметься одним із головних стовпів європейської безпеки.

Американський представник виділив три основні складові майбутнього України:

Сильні та надійні гарантії безпеки, які мають захистити Україну від нової агресії. Шлях до членства в Європейському Союзі, який має закріпити довгострокове майбутнє України в Європі. Комплексний план післявоєнного відновлення та економічного розвитку, який США розробляють разом із європейськими партнерами, Світовим банком та іншими інституціями.

За словами Кушнера, ці складові мають дати Україні достатньо сили та впевненості для переговорів із Росією щодо питань, які залишаються невирішеними.

Він наголосив, що остаточна мирна угода потребуватиме згоди як України, так і Росії. При цьому значні розбіжності між сторонами залишаються, а досягнення домовленості вимагатиме “складних рішень”.

Reuters також повідомляє, що Вашингтон вважає, що у переговорах є прогрес, хоча ключові суперечності між сторонами досі не подолані.

Раніше Кушнер заявляв, що наступний раунд переговорів планують розширити за рахунок європейських партнерів, щоб поряд із територіальними питаннями обговорювати майбутню систему безпеки Європи та України.

Раніше “Головне в Україні” писало, що 16 листопада українська, американська та європейська переговорні команди провели нову розмову щодо завершення війни. За її підсумками сторони домовилися продовжити роботу під час зустрічі Коаліції охочих у Берліні. До переговорів від США онлайн долучилися Стів Віткофф і Джаред Кушнер.