У ніч проти 17 листопада росіяни завдали серії ударів по Запоріжжю, зокрема по критичній та промисловій інфраструктурі міста. Внаслідок атак загинула одна людина, щонайменше двоє дістали поранення.

Про це повідомили в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Російські війська завдали щонайменше шести ударів по обласному центру та об’єктах критичної інфраструктури. Екстрені служби обстежують місця влучань.

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Під час однієї з атак зафіксовано влучання у торговельний кіоск, після чого виникла пожежа. У прилеглому будинку вибило вікна. Внаслідок цього удару 57-річна жінка дістала вибухову травму, постраждалу госпіталізували.

У Космічному районі Запоріжжя російський FPV-дрон влучив в автомобіль, який вибухнув, водій загинув. Також під ударами опинилися об’єкти промислової інфраструктури міста.

Під час ліквідації наслідків одного з ударів рятувальники деблокували з-під завалів 51-річну жінку. Її стан стабільний, жінку доправили до міської лікарні для обстеження.

Унаслідок російських атак щонайменше двоє людей дістали поранення.