Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі багатотижневої операції Сил оборони проти Кримського мосту. Під час сьомого етапу операції українські військові уразили автомобільну та залізничну частини переправи, застосувавши кілька видів української зброї.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

“Вдячний Службі безпеки України, усім підрозділам Сил оборони України, які були задіяні, міністру оборони України, Головнокомандувачу ЗСУ та ГШ ЗСУ і усім виробникам нашої зброї за безпрецедентну операцію у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі”, — йдеться в повідомленні.

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Операція тривала кілька тижнів і складалася із семи етапів. Українські військові послідовно знищували системи протиповітряної оборони, радари, засоби радіоелектронної боротьби та інші визначені об’єкти на шляху до фінальної цілі.

Під час операції застосували Dovbush, “Вендета”, Da Vinci, “Січень”, MICH 2000, “Рута”, “Паляниця”, Ан-197, FP-1, FP-5 “Фламінго” та Р-360 “Нептун”. На ключовому етапі безпілотники “Паляниця” уразили автомобільну частину Кримського мосту. По залізничній частині завдали ударів ракетами “Нептун”, дронами “Рута” та FP-5. Окремо Зеленський відзначив застосування ракет “Фламінго”.

“За допомогою “Фламінго” наші воїни здійснили кероване ураження — і зв’язок спрацював на відмінно до останніх секунд”, — повідомив президент.

Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала Росії кроки для деескалації, однак у відповідь отримувала відмови. Водночас російські війська продовжують щоденні удари по українській інфраструктурі, зокрема мостах у Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Одеській області.

“Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей”, — заявив Зеленський.