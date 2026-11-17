У ніч проти 17 листопада російські війська атакували Запоріжжя, завдавши ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури міста. Загинули двоє людей, кількість поранених збільшилася до 18.

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські війська завдали щонайменше шести ударів по Запоріжжю, зокрема по критичній та промисловій інфраструктурі міста.

Під час однієї з атак російський FPV-дрон влучив в автомобіль у Космічному районі Запоріжжя. Машина вибухнула, водій загинув.

Також було зафіксовано влучання у торговельний кіоск, де виникла пожежа. У прилеглому будинку вибило вікна.