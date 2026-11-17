У ніч проти 17 листопада російські війська атакували Київ, унаслідок чого загинули двоє людей. Також відомо про одного постраждалого.

Про це повідомили в ДСНС України.

В Оболонському районі на місці удару пошкоджено нежитлову будівлю. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники деблокували людину, яка опинилася під завалами. Постраждалого передали медикам.

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У Дніпровському районі внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

Нагадаємо, раніше в КМДА повідомляли, що внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено Північний і Південний мости, об’єкти критичної інфраструктури та наземну інфраструктуру метрополітену. Пожежі зафіксували в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Через пошкодження систем критичної інфраструктури в деяких районах Києва виникли перебої з водо- та теплопостачанням.