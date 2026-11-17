У мережі опублікували відео, яке пов’язують з ударом ракети “Фламінго” по Кримському мосту. OSINT-дослідники також представили 3D-реконструкцію наслідків повторної атаки 17 листопада, після якої обвалився арковий проліт автомобільної частини мосту завдовжки понад 270 метрів.

Колишній радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відео, яке пов’язав з ударом ракети “Фламінго” по Кримському мосту.

Згодом цей допис поширив співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман.

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“Присвячуємо це пам’яті наших друзів і колег Андрія і Юрія без яких це було б неможливо. R.I.P.”, — написав співзасновник Штілерман, фактично підтвердивши застосування “Фламінго”.

Водночас офіційно українські військові поки не підтверджували ударів по Кримському мосту 16 та 17 листопада.

Аналітики з українського осінт-проєкту Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ за допомогою 3D-реконструкції відтворили ймовірну картину удару.

За попереднім аналізом, обвалився арковий проліт автомобільної частини мосту довжиною понад 270 метрів. Також зафіксовано пошкодження залізничного полотна.

Автомобільний і залізничний рух мостом повністю зупинено, а судноплавство через Керченську протоку призупинено.