Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цього тижня планують зустрітися з українськими та європейськими посадовцями в Берліні. Сторони обговорюватимуть гарантії безпеки для України та план післявоєнного відновлення її економіки.

Про це пише Axios.

Зустріч запланована на четвер. За словами співрозмовника видання, її мета — розробити гарантії безпеки, які стримуватимуть майбутні російські атаки на Україну, а також плани відбудови української економіки.

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Віткофф і Кушнер регулярно контактують з українськими та європейськими посадовцями, водночас ведучи переговори з Росією.

Тиждень тому представники Трампа закликали Росію запропонувати систему післявоєнної безпеки для Європи. У США сподіваються, що ця паралельна дипломатична ініціатива допоможе завершити війну.

Того ж четверга Дональд Трамп має зустрітися в Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. У понеділок американський президент заявив, що розраховує обговорити війну в Україні.

Американський посадовець назвав переговори в Берліні та візит Трампа до Китаю скоординованими дипломатичними зусиллями.

Державний секретар США Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер, які супроводжуватимуть Трампа в Китаї, поінформовані про переговори щодо України.

Нагадаємо, минулого четверга Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. У понеділок вони також розмовляли з його помічником із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим про наступні кроки в переговорах щодо війни.

Після переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку найбільшого обміну військовополоненими та домовленість щодо повноцінної участі європейських представників у наступних мирних переговорах. За словами Зеленського, європейці матимуть право голосу, а їхня присутність необхідна для обговорення гарантій безпеки та майбутнього України.