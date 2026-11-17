У ніч проти 17 листопада російські війська атакували Україну балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також 306 безпілотниками різних типів. Станом на 12:00 сили ППО знешкодили 211 цілей, зафіксовано влучання на 44 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 16 листопада росіяни атакували Україну балістичними ракетами “Іскандер-М”/”Циркон”/С-400 із Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також крилатими ракетами “Іскандер-К” із Курської, Ростовської, Орловської областей. Також окупанти запустили керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з Білгородської області та 306 БпЛА Shahed (92 із них — реактивні), “Гербера”, S8000 “Бандероль”/”Дань-Т”, дрони-імітатори типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, Міллерово, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Станом на 12:00 підтверджено знешкодження трьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, трьох боєприпасів “Бандероль”/”Дань-Т” та 205 безпілотників, 48 з яких — реактивні “шахеди”. Інформація щодо крилатих ракет та 60 ударних БпЛА уточнюється.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 44 локаціях.