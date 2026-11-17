Служба безпеки України оприлюднила нове відео ураження Керченського, або Кримського, мосту. На кадрах зафіксована серія влучань українських безпілотників і потужні вибухи в районі кріплення металевих арок.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, спецпризначенці “Альфи” атакували автомобільну частину Кримського мосту ракетами-дронами “Паляниця”.

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Після ударів частина перекриття обвалилася у воду.

На оприлюднених кадрах видно серію влучань і вибухів у районі конструкцій мосту.

У СБУ наголосили, що Кремль роками називав Кримський міст одним із найбільш захищених об’єктів і використовував його як символ своєї могутності.

У спецслужбі заявили, що ця операція стала вже четвертим успішним ураженням мосту з боку СБУ, яке, за їхньою оцінкою, спростовує заяви Росії про його недосяжність і невразливість.

Раніше “Головне в Україні” писало, що після ударів по Кримському мосту 16 та 17 листопада у Росії порушили кримінальну справу про теракт. Автомобільний і залізничний рух мостом зупинили на невизначений термін, а в Кремлі заявили, що переправу планують відновити.