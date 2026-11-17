Унаслідок російських атак на Вінницьку та Кіровоградську області загинули двоє людей, ще троє постраждали. У Вінниці безпілотник влучив в автостоянку, а на Кіровоградщині під удар потрапило підприємство.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

У Вінниці російський БпЛА влучив в автостоянку. Загинула 51-річна жінка, її 23-річну пасажирку госпіталізували.

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Після удару загорілися чотири автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі.

На Кіровоградщині російські війська вдарили по підприємству. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Рятувальники всю ніч гасили пожежу під загрозою повторних обстрілів. Наразі займання локалізовано.

Інформація про наслідки атак уточнюється.