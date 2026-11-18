У Києві поліція затримала 19-річну дівчину за підозрою в отруєнні 32-річного іноземця, який служив у ЗСУ. Зловмисниця діяла на замовлення російської спецслужби: чоловік помер менш ніж за годину після того, як випив невідому речовину.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Тіло чоловіка без ознак життя виявили у квартирі в Оболонському районі столиці. Правоохоронці встановили, що загиблий був іноземцем, який служив у ЗСУ за контрактом. Термін дії його контракту завершився кілька місяців тому. Напередодні чоловік орендував квартиру для зустрічі з дівчиною, з якою познайомився на сайті знайомств.

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За даними слідства, із 19-річною киянкою, яка ніде не працювала, через месенджер зв’язався куратор російської спецслужби. Він запропонував їй заробити 1000 доларів за виконання завдання та попросив доступ до її акаунта.

Понад місяць російський агент від імені дівчини листувався з іноземцем, спонукаючи його до близьких стосунків. Згодом він запросив чоловіка на побачення до Києва та попросив орендувати квартиру.

Напередодні приїзду іноземця куратор наказав дівчині забрати в обумовленому місці пляшку з невідомим вмістом, який вона мала дати чоловікові випити. Під час зустрічі підозрювана непомітно налила рідину в чарку з алкоголем і дала її іноземцю. Менш ніж за годину чоловік помер.

Увесь цей час дівчина знімала жертву на відео для звіту російським спецслужбам. Після його смерті вона забрала гроші з кишень чоловіка, замкнула квартиру та втекла. За висновком експертизи, причиною смерті іноземця стало отруєння.

Дівчину розшукали в одному із селищ Черкаської області, де вона переховувалася в покинутому будинку. Правоохоронці затримали її та повідомили про підозру за п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення. Підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі.