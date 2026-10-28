У Києві чоловік посварився з перехожим і застрелив його: подробиці вбивства в столичному парку

У Святошинському районі Києва під час конфлікту в парку 42-річний чоловік чотири рази вистрілив у перехожого, двічі влучивши йому в голову. Поранений загинув на місці: нападник сховав пістолет під опалим листям і намагався втекти.

Про це повідомили в поліції Києва.

Подія сталася минулими вихідними у парку імені Генерала Потапова у Святошинському районі столиці.

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За даними слідства, підозрюваний розпивав алкогольні напої зі своєю знайомою. Між ним та 35-річним місцевим жителем раптово виник конфлікт. Під час сварки зловмисник дістав пістолет і щонайменше чотири рази вистрілив у бік опонента. Дві кулі влучили потерпілому в голову, від отриманих поранень він помер на місці.

Після стрілянини нападник заховав зброю під опалим листям неподалік від місця злочину та утік. Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. На місці злочину знайшли знаряддя вбивства.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.