Сили оборони України 17-го та в ніч на 18 листопада атакували Ільський і Афіпський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ. На одному підприємстві уражено резервуари, на іншому — установку переробки нафти.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Ільського НПЗ зафіксували вибухи та задимлення. За даними Генштабу, внаслідок удару уражено резервуари підприємства.

Реклама

Реклама

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів півдня Росії та здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

У Генштабі зазначили, що продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських військ.

Удар по Афіпському НПЗ

Майже одночасно повітряну тривогу оголосили в районі Афіпського НПЗ.

За попередніми даними Генштабу, на підприємстві уражено установку переробки нафти.

Річна потужність Афіпського НПЗ становить близько 6,25 млн тонн нафти, що перевищує 2% загального обсягу нафтопереробки Росії.

Разом Ільський та Афіпський заводи здатні переробляти близько 13 млн тонн нафти на рік.

У Генштабі наголосили, що обидва підприємства розташовані на півдні Росії та мають короткі логістичні маршрути постачання пального до російських військових угруповань на фронті.

“Тому кожна пожежа на них — це менше дизелю й бензину для армії РФ і менше нафторублів, за які російський агресор купує ракети та шахеди”, — заявили у Генеральному штабі.

У ЗСУ додали, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які використовуються для забезпечення російської армії.