Французька політикиня Марін Ле Пен, яка претендує на президентську посаду у Франції та очолює рейтинги громадської підтримки напередодні виборів 2027 року, заявила, що не підтримує вступ України до НАТО та Європейського Союзу. Вона визнала Росію винною у розв’язанні війни, але назвала заяви про Путіна “безглуздими”.

Про це лідерка політичної партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен сказала в інтерв’ю журналістці Палкі Шармі для India Global Review.

Відповідаючи на запитання, чи повинна Україна стати членом НАТО, Ле Пен заявила, що не підтримує таку перспективу. Ще категоричніше вона висловилася щодо можливого вступу України до Європейського Союзу.

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“Я так не думаю. І я точно не вважаю, що Україна повинна вступати до Європейського Союзу. У понеділок я зустрічалася з українським послом. Я висловила йому нашу підтримку України, нашу підтримку українського народу, але вважаю, що майбутнє України в жодному разі не передбачає вступу до Європейського Союзу”, — сказала Ле Пен.

На її думку, питання членства України в НАТО має вирішуватися під час мирних переговорів, які наразі, за її оцінкою, не демонструють значного прогресу.

Окремо журналістка запитала Ле Пен, чи вважає вона президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем. Французька політикиня не дала прямої відповіді, натомість заявила, що такі категоричні оцінки суперечать необхідності досягнення миру.

“Такі категоричні заяви насправді безглузді й суперечать потребі в мирі. Я пропоную Франції організувати велику мирну конференцію, щоб спробувати покласти край цьому кровопролитному конфлікту, який спричинила Росія, у цьому немає жодних сумнівів, і жертвою якого сьогодні є Україна”, — зазначила вона.

Ле Пен також заявила, що взаємні образи не допоможуть досягти миру. Вона нагадала, що ще до повномасштабної війни попереджала про ризики надмірної ворожості Європейського Союзу до Росії, яка, на її думку, підштовхує Москву до зближення з Китаєм.

Політикиня наголосила, що тісний союз Росії та Китаю, зокрема у сфері сировинних ресурсів і військового виробництва, не відповідає інтересам ані Європи, ані світу.