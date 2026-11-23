В Україну йде похолодання зі снігом, дощем, сильним вітром та ожеледицею. Вже до кінця тижня морози посиляться ще на кілька градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

23 листопада погоду в Україні визначає південний циклон, який приніс мокрий сніг, дощ, сильний вітер та слизькі дороги. Найскладніші погодні умови очікуються в центральних, південних та східних областях.

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У вівторок, 24 листопада, циклон зміститься на північний схід, тому погодні умови дещо покращаться. Однак найближчої ночі на сході України та Полтавщині ще зберігатимуться сильні опади.

Вдень у вівторок сніг і мокрий сніг очікуються у західних та північних областях. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби триматиметься близько нуля, дещо тепліше буде на півдні та південному сході.

У Києві 24 листопада прогнозують сніг, мокрий сніг та рвучкий північно-західний вітер. Температура вночі та вдень становитиме близько нуля, на дорогах буде слизько.

Синоптики закликають бути особливо обережними на дорогах, оскільки поєднання опадів і зниження температури створюватиме небезпечні умови для пересування.

За прогнозом Діденко, до кінця тижня похолодання посилиться, а морози зростуть ще на кілька градусів.