У неділю, 29 листопада, в Україні очікується морозна погода переважно без опадів. У Карпатах температура вночі опускатиметься до -15°, а на півдні країни прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не очікується, лише в Криму місцями можливі невеликий сніг та дощ.

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У Карпатах вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, а на дорогах більшості західних та центральних областей — ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5–12 м/с. На півдні країни пориви сягатимуть 15–20 м/с, у Криму та на Приазов’ї — до 22 м/с.

Температура повітря:

вночі — 4–9° морозу;

вдень — 0–5° морозу;

на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень — 1–3° тепла;

у Карпатах вночі — 10–15° морозу, вдень — 3–8° морозу.

Погода у Києві та Київській області

У столиці та на Київщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

У Київській області температура вночі становитиме 4–9° морозу, вдень — 0–5° морозу.

У Києві вночі очікується 4–6° морозу, вдень — 1–3° морозу.