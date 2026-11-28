У неділю, 29 листопада, в Україні очікується морозна погода переважно без опадів. У Карпатах температура вночі опускатиметься до -15°, а на півдні країни прогнозують сильні пориви вітру.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не очікується, лише в Криму місцями можливі невеликий сніг та дощ.
У Карпатах вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, а на дорогах більшості західних та центральних областей — ожеледиця.
Вітер переважно північно-східний, 5–12 м/с. На півдні країни пориви сягатимуть 15–20 м/с, у Криму та на Приазов’ї — до 22 м/с.
Температура повітря:
- вночі — 4–9° морозу;
- вдень — 0–5° морозу;
- на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень — 1–3° тепла;
- у Карпатах вночі — 10–15° морозу, вдень — 3–8° морозу.
Погода у Києві та Київській області
У столиці та на Київщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
У Київській області температура вночі становитиме 4–9° морозу, вдень — 0–5° морозу.
У Києві вночі очікується 4–6° морозу, вдень — 1–3° морозу.