У суботу, 28 листопада, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність поступитися посадою глави уряду на користь колишнього начальника Генштабу Гаді Ейзенкота. Він запропонував сформувати уряд національної єдності з ротацією прем’єр-міністрів.

Про це пише Reuters.

Згідно з пропозицією Нетаньягу, Ейзенкот першим очолить коаліційний уряд, сформований за участю їхніх партій, а згодом передасть посаду прем’єр-міністра Нетаньягу.

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Заява свідчить про посилення політичного тиску на Нетаньягу, який найдовше в історії Ізраїлю обіймав посаду прем’єр-міністра. Ейзенкот заручається підтримкою потенційних партнерів, що може дозволити йому сформувати парламентську більшість та усунути чинного главу уряду від влади.

Президент Ізраїлю доручив Ейзенкоту сформувати уряд після парламентських виборів 27 жовтня, за результатами яких жоден із двох політиків не отримав достатньої підтримки для формування більшості.

Цього тижня Ейзенкот підписав коаліційні угоди з двома політичними партнерами — лівого та правого спрямування. Їхня підтримка може наблизити його до формування парламентської більшості.

Сам Нетаньягу заявив, що вважає саме себе політиком, який має очолювати ізраїльський уряд. Однак, за його словами, з огляду на масштаб загроз існуванню держави та можливість формування уряду, не здатного протистояти цим загрозам, відповідальність лідера вимагає від нього “відкласти все інше”.