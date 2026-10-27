Союзники Нетаньягу вимагають продовжити голосування в Ізраїлі: опозиція заявила про загрозу чесності виборів

В Ізраїлі на тлі рекордної явки партія прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу “Лікуд” та її союзники звернулися до виборчих органів із проханням продовжити голосування на парламентських виборах. Опозиція виступила проти цієї ініціативи, заявивши, що вона може стати підготовкою до оскарження чесності виборів.

Про це пише The Guardian.

Партія Нетаньягу “Лікуд” звернулася до Центральної виборчої комісії Ізраїлю з проханням продовжити роботу виборчих дільниць, які за графіком мають закритися о 22:00 за місцевим часом. До ініціативи приєдналися союзники Нетаньягу — партія “ШАС” на чолі з Ар’є Дері та “Амха Ісраель” на чолі з Офером Вінтером. Вони запропонували продовжити голосування на одну годину — до 23:00.

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У партії “ШАС” пояснили прохання необхідністю запобігти ситуації, коли громадяни, які стоять у чергах, не встигнуть проголосувати.

Водночас чинні правила вже дозволяють виборцям віддати свій голос після 22:00 за умови, що вони прибули на дільницю до її закриття.

Опозиційна партія “Яшар” на чолі з Гаді Айзенкотом, яка лідирує в опитуваннях, заявила, що категорично виступає проти будь-якого продовження голосування. У партії назвали цю ініціативу спробою “закласти підґрунтя для звинувачень, які ставитимуть під сумнів чесність виборів”.

Протягом дня Нетаньягу та його ультраправі союзники закликали своїх прихильників активніше голосувати, стверджуючи, що вибори нібито “крадуть”. Їхня кампанія супроводжувалася расистськими залякуваннями.

За даними The Guardian, станом на 18:00 за місцевим часом у виборах взяли участь 66,7% виборців. Це на дев’ять відсоткових пунктів більше, ніж на виборах 2022 року. Явка стала рекордною за період ведення відповідної статистики з початку 1970-х років.

Протягом дня політичні сили, які виступають проти Нетаньягу, подали до Центральної виборчої комісії кілька скарг на можливі порушення. Партія “Яшар” звернулася до комісії після повідомлень про те, що на окремих виборчих дільницях її партійні бюлетені прибрали або пошкодили.

Партія “Разом” (B’Yachad) Нафталі Беннета повідомила про отримання інформації щодо використання застосунку для спостереження за виборцями на дільницях у північній частині Ізраїлю.

За інформацією Haaretz, волонтерська організація Civil Election Guard також повідомила про випадки, коли бюлетені партії Haredi Public у громадах ультраортодоксальних євреїв прибирали з кабін для голосування або ховали під бюлетенями інших партій.

Центральна виборча комісія Ізраїлю має розглянути прохання про продовження голосування.