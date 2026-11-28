У суботу, 28 листопада, “Манчестер Юнайтед” зазнав розгромної поразки від “Брентфорда” у домашньому матчі 12-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 0:4, а манчестерський клуб встановив одразу кілька історичних антирекордів.

Про це пише Sport.ua.

Ще в першому таймі нападник “Брентфорда” Каллум Вілсон оформив дубль. Після перерви лондонці забили ще два м’ячі.

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Для “Брентфорда” ця перемога стала першою над “Манчестер Юнайтед” на стадіоні “Олд Траффорд” з 1937 року. Тоді, 89 років тому, манчестерський клуб за підсумками сезону вилетів до Другого дивізіону.

Історичні антирекорди “Манчестер Юнайтед”

Пропустивши два м’ячі в першому таймі, “Манчестер Юнайтед” став першою командою в історії АПЛ, яка пропускала щонайменше два голи у шести таймах поспіль.

Крім того, манчестерці не можуть перемогти в чемпіонаті вже десять матчів поспіль — уперше за час існування Англійської Прем’єр-ліги.

Єдину перемогу в поточному чемпіонаті команда здобула ще влітку, обігравши “Іпсвіч” у другому турі. Вперше за 134 роки “Манчестер Юнайтед” завершив осінь без жодної перемоги в національному чемпіонаті.

Почеттіно не зміг зупинити падіння команди

Маурісіо Почеттіно, який змінив на посаді головного тренера Майкла Карріка, провів на чолі “Манчестер Юнайтед” три матчі та не здобув жодної перемоги.

Під його керівництвом команда програла “Ліверпулю” (0:4), зіграла внічию зі “Спортінгом” (2:2) та поступилася “Брентфорду” (0:4).

Таким чином, у перших двох матчах АПЛ під керівництвом аргентинського тренера манчестерці пропустили вісім м’ячів, не забивши жодного.

Після 12 турів “Манчестер Юнайтед” має лише вісім очок і посідає передостаннє, 19-те місце в турнірній таблиці АПЛ. “Брентфорд” із 20 очками перебуває на п’ятій сходинці.