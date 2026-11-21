“Харків” поступився “Колосу” з рахунком 1:2 у матчі 13-го туру Української Прем’єр-ліги, перервавши найдовшу активну переможну серію чемпіонату з шести матчів. Харків’яни відкрили рахунок уже на першій хвилині, але не реалізували пенальті та пропустили вирішальний гол наприкінці зустрічі.

Як повідомляє Суспільне Спорт, “Харків” зазнав поразки від “Колоса” у поєдинку 13-го туру УПЛ, хоча протягом більшої частини матчу володів ініціативою та створив значно більше моментів біля воріт суперника.

Зустріч розпочалася з швидкого гола харків’ян. Уже на першій хвилині Іван Калюжний після комбінації із Забергджу пробив із лінії штрафного майданчика. М’яч зачепив футболіста “Колоса” та опинився у воротах.

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Господарі зрівняли рахунок на 18-й хвилині. Після дальнього удару Ррапая воротар “Харкова” Єрмаков відбив м’яч перед собою, а Тахірі вдало зіграв на добиванні.

На 39-й хвилині харківська команда отримала шанс знову повести в рахунку. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Демченка під час підкату, однак Ітодо не зміг переграти голкіпера “Колоса” Пахолюка, який парирував удар.

Після перерви “Харків” продовжив атакувати. Гаджиєв, Яцик та інші футболісти створювали небезпечні моменти, але захисники господарів блокували удари, а Пахолюк неодноразово рятував свою команду.

Загалом харків’яни завдали понад 20 ударів по воротах, майже половина з яких припала у площину. Проте реалізувати свою перевагу не вдалося.

На 82-й хвилині “Колос” провів результативну атаку. Господарі перехопили м’яч у центрі поля, Ндукве просунувся до штрафного майданчика та віддав передачу на Климчука, який забив переможний гол.

Поразка з рахунком 1:2 стала для “Харкова” першою після шести перемог поспіль. До цього команда мала найдовшу активну переможну серію серед усіх учасників УПЛ.

Водночас три попередні матчі харків’ян були перенесені через повітряні тривоги.

Для головного тренера “Колоса” Руслана Костишина ця перемога стала 50-ю на чолі команди з Ковалівки на найвищому рівні.

Після десяти зіграних матчів “Харків” із 21 очком залишився на четвертій позиції в турнірній таблиці та не зміг випередити київське “Динамо”. “Колос”, який провів 11 зустрічей, посідає 11-те місце.

Турнірна таблиця УПЛ — топ-5: