Велика Британія надала Україні нові оборонні та гуманітарні пакети загальною вартістю понад 500 млн фунтів стерлінгів. Під час переговорів у Києві президент Володимир Зеленський обговорив посилення протиповітряної оборони, пошук ракет для систем Patriot, спільне виробництво озброєнь і розвиток української ракетної програми.

Про результати зустрічі з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом президент України Володимир Зеленський повідомив після переговорів у Києві.

Зеленський подякував британській стороні за візит в умовах постійних російських атак та нові пакети оборонної й гуманітарної підтримки загальною вартістю понад 500 млн фунтів стерлінгів.

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“Дуже відчутне зміцнення нашого захисту, і важливо, що Британія показує своє лідерство у підтримці власним прикладом”, — наголосив президент.

Однією з головних тем переговорів стало посилення української протиповітряної оборони. Насамперед ідеться про захист енергетичної інфраструктури, логістики, водопостачання та інших об’єктів, необхідних для повсякденного життя.

Зеленський зазначив, що Велика Британія не має власних ракет для систем Patriot, однак завдяки міжнародним зв’язкам може допомогти Україні отримати необхідні засоби протиракетної оборони.

“У Британії немає власних ракет до “петріотів”, але є сильні зв’язки у Європі та світі, які можуть допомогти знайти необхідну антибалістику. Розраховуємо на це”, — заявив він.

Окрему увагу сторони приділили спільному оборонному виробництву та розвитку далекобійних спроможностей України.

За словами президента, співпраця з Великою Британією може суттєво посилити українську ракетну програму.

Під час зустрічі також обговорили російську ескалацію проти європейських держав, зокрема проліт російської ракети в повітряному просторі Польщі, де проходили навчання Коаліції охочих.

Зеленський наголосив на необхідності жорсткішої відповіді Європи та посилення тиску на Росію.

Після переговорів із британським міністром президент провів координаційну нараду, присвячену подальшим крокам в оборонній співпраці.

За його словами, Міністерство оборони України вже отримало перші доручення за результатами зустрічі. Євгеній Хмара найближчими днями готується до переговорів у Європі.

“Україні потрібні цілком конкретні результати. Буде більше наших оборонних можливостей і суттєве розширення співпраці з партнерами в Європі”, — заявив Зеленський.

Крім того, під час координаційної наради обговорили деталі української ракетної програми та оновили її пріоритети.