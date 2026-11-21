Російські війська продовжують спроби просування на Запорізькому напрямку, однак Сили оборони України відбивають атаки та знищують техніку й особовий склад РФ. Начальник ГУР Міноборони Олег Іващенко провів наради з командирами спецпідрозділів, під час яких узгодили подальші операції.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За результатами нарад із командирами спеціальних підрозділів, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку, начальник ГУР Олег Іващенко визначив пріоритети подальших дій. Учасники зустрічей також спланували та узгодили майбутні операції.

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За словами Іващенка, російські війська не припиняють спроб просунутися на цій ділянці фронту, однак українські захисники дають їм відсіч.

“Противник не полишає спроб просунутися на Запорізькому напрямку, але щоразу отримує жорстку відсіч від Сил оборони України. Наші розвідники щодня знищують живу силу, техніку та озброєння противника, послаблюючи його наступальний потенціал”, — заявив начальник ГУР.

Він наголосив, що завдання українських військових полягає не лише у відбитті атак, а й у позбавленні російських сил можливості продовжувати наступальні дії.

Для цього, за словами Іващенка, посилюється координація між підрозділами воєнної розвідки та іншими складовими Сил оборони України.

“Кожен виконує свої завдання, але всі діємо за єдиним задумом. Наша спільна мета — зірвати наступальні плани противника та завдати йому максимальних втрат”, — підкреслив він.

Начальник ГУР також подякував усім військовослужбовцям, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.