ГУР розкрило іноземне обладнання, яке Росія використовує для виробництва балістичних ракет

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 30 одиниць технологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовують російські підприємства, залучені до виробництва балістичних ракет та їхніх компонентів. За даними розвідки, російський військово-промисловий комплекс і надалі суттєво залежить від іноземних технологій.

Про це повідомило ГУР МО України.

У переліку — обладнання китайського, німецького, тайванського, американського, турецького, швейцарського та італійського виробництва.

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За даними ГУР, ці верстати й системи використовують російські заводи, які виробляють балістичні ракети та окремі компоненти до них — висотоміри, аеродинамічні рулі, гіроскопи та інші елементи.

Розвідка окремо відзначає збільшення кількості китайських верстатів і обробних центрів, зокрема п’ятиосьових.

Водночас, за даними ГУР, у китайському обладнанні використовуються європейські, японські та тайванські комплектуючі — системи ЧПУ, сервоприводи, високоточні шпинделі та підшипники, вимірювальні й поворотні системи, лінійні напрямні та засоби контролю процесу обробки.

Яке обладнання виявило ГУР

Серед оприлюднених позицій — п’ятиосьовий універсальний обробний центр GX-650 виробництва китайської Hyper Machine Tool.

За даними розвідки, його використовує Воткінський завод, який виробляє балістичні ракети 9М723 “Іскандер-М” та ракетну частину аеробалістичної ракети Х-47М2 “Кинджал”.

Також у переліку є токарні та фрезерні обробні центри китайської Shtral. Їх, за інформацією ГУР, використовує АТ “ПЕМЗ “Молот”, яке виготовляє блоки електронного обладнання для ракет “Іскандер-М”.

Крім того, на підприємстві “УПКБ “Деталь”, яке виготовляє висотоміри для ракет “Циркон”, встановлено вимірювальне обладнання німецького виробника Rohde & Schwarz.

ГУР закликає посилити контроль

У розвідці вважають необхідним посилити контроль за кінцевими споживачами такого обладнання та фактичним місцем його використання, а також проводити перевірки за задекларованими адресами встановлення.

ГУР також закликає поширити контроль на запасні частини, комплектуючі, програмне забезпечення, оновлення та сервісне обслуговування обладнання.

Окремо пропонується регулярно перевіряти дистриб’юторів і посередників, розслідувати випадки потрапляння продукції до російського ВПК та обмежувати постачання систем ЧПУ, інструментів і комплектувальних китайським виробникам, обладнання яких постачається російським військовим підприємствам.