На вихідних, 21-23 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов із дощами, мокрим снігом, ожеледдю та похолоданням. У неділю та понеділок температура вночі в частині областей опускатиметься до 4° морозу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода 21 листопада

У суботу, 21 листопада, в більшості областей очікуються невеликі та помірні дощі, а на заході місцями — мокрий сніг.

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Уночі в північно-східній частині прогнозують помірний дощ, у західних областях — невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території істотних опадів не очікується.

Вдень пройде невеликий дощ, у південних та східних областях — без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. У Карпатах і східних областях, а вночі також у більшості центральних та Запорізькій областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла. Вдень очікується 9-14°, у західних і північних областях — 2-7° тепла. У Карпатах протягом доби буде близько 0°.

У неділю та понеділок погода ускладниться

22 та 23 листопада прогнозують помірні, місцями значні дощі.

У західних і північних областях, а в понеділок також у центральних, дощ переходитиме в мокрий сніг. Місцями можливі налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця на дорогах.

Температура вночі коливатиметься від 2° тепла до 4° морозу, вдень — 0-6° тепла.

На півдні буде тепліше: вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Погода у Києві та області

На Київщині 21 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, вдень очікується невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі та вдень становитиме 2-7° тепла. У Києві протягом доби очікується 5-7° тепла.