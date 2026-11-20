Битумна черепиця відрізняється різноманітністю форм, відтінків та фактур. Однак зовнішній вигляд покрівлі визначає вигляд будинку, але не його надійність, довговічність та експлуатаційні характеристики.

Гнучка покрівля має масу переваги, але вони «працюють», якщо з увагою вибирати склад гонтів, враховувати якість основи, стійкість до погодних впливів та відповідність умов експлуатації.

Важливі моменти при виборі покриття

У каталозі представлена ​​бітумна черепиця провідних виробників різними з характеристиками. Вивчаючи пропозиції, варто звернути увагу на такі параметри:

товщину гонту. Вона впливає на міцність та жорсткість матеріалу;

тип основи. М’яку черепицю армує та зберігає її цілісність склополотно. Він забезпечує стабільність геометрії гонта і перешкоджає його деформації;

бітумну модифікацію. Для холодного клімату варто розглянути SBS-модифіковану черепицю;

клас реакції на вогонь та результати випробувань готового покрівельного покриття;

вітрову стійкість, вона залежить від форми нарізки, якості клейового шару, кількості кріпильних елементів та дотримання технології монтажу. Для відкритих ділянок та регіонів із сильними вітрами вибирають моделі з підтвердженими характеристиками опору вітровому навантаженню (ASTM D3161 або ASTM D7158);

ударну стійкість. Град, падаючі гілки та інші механічні дії здатні пошкоджувати покрівельне покриття. Гнучка структура бітумної черепиці дозволяє їй поглинати частину енергії удару. При покупці варто перевіряти результати випробувань на ударостійкість;

захисне посипання. Мінеральні гранули. захищають бітум від ультрафіолету, механічного зносу та перегріву. Якість посипання оцінюють за рівномірністю розподілу та міцності зчеплення з бітумним шаром;

кількість шарів. Одношарова черепиця легша і доступніша за ціною. Багатошарові моделі складаються з кількох склеєних між собою гонтів. Вони створюють об’ємний рельєф, відрізняються більшою масою та забезпечують підвищену механічну стійкість.

Виробники бітумної черепиці вказують гарантію на різні періоди в залежності від колекції та конструкції матеріалу. Важливо вивчити умови гарантійного обслуговування: допустимі підстави, вимоги до вентиляції, кріплення та монтажу.

Тільки після оцінки перерахованих параметрів можна підбирати колір та текстуру покрівельного матеріалу, виходячи з навколишнього ландшафту та особистих уподобань. Фахівці компанії Terizo у Києві допоможуть зробити вибір з урахуванням усіх необхідних вимог.