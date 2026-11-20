У зоопарку Цинциннаті в США померла дев’ятирічна бегемотиха Фіона, яка стала всесвітньо відомою після передчасного народження у 2017 році. Тварину не вдалося врятувати після того, як вона проковтнула в’язану шапку, що впала до її вольєра.

Про це пише Associated Press.

Інцидент, що спричинив загибель тварини, стався приблизно за 11 днів до смерті Фіони. Один із відвідувачів підкинув шапку в повітря, вона зачепила стельовий вентилятор і через невеликий отвір над оглядовими вікнами впала у вольєр бегемотихи. У зоопарку наголосили, що це був нещасний випадок.

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Після того як Фіона проковтнула шапку, ветеринари забезпечили їй цілодобовий догляд. Фахівці дійшли висновку, що хірургічне втручання для дорослої бегемотихи було надто ризикованим.

Тварині двічі вводили седативні препарати для обстежень. Ультразвукове дослідження показало скупчення петель кишечника. Щоб допомогти шапці пройти через травну систему, працівники зоопарку навіть позичили на кінній фермі вібраційну платформу. Фіону кілька разів на день ставили на неї, сподіваючись, що вібрація сприятиме просуванню предмета.

Ветеринари стежили за станом тварини, підтримували рівень рідини в організмі та давали їй ласощі. Проте всі спроби врятувати бегемотиху виявилися марними.

“Попри численні спроби вивести шапку з її організму, подолати цю проблему зрештою не вдалося”, — повідомили в зоопарку.

Фіона народилася у 2017 році на шість тижнів раніше терміну та важила лише 13,2 кг — менше за найнижчу зафіксовану на той час вагу новонародженого бегемота. Вона не могла самостійно харчуватися, тому працівникам доводилося вручну зціджувати молоко її матері. Історія виживання дитинчати, яку зоопарк висвітлював у фотографіях і відео, привернула увагу людей у всьому світі.

Після повідомлення про смерть Фіони відвідувачі почали приносити квіти та листівки до статуї бегемотихи біля входу в зоопарк. Мер Цинциннаті Афтаб Пуревал назвав Фіону “символом наполегливості та радості”, а губернатор Огайо Майк Девайн — “справжньою іконою”. Співчуття також висловили спортивний клуб Cincinnati Bengals та родина віцепрезидента США Джей Ді Венса.