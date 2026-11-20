У Києві кількість загиблих унаслідок нічної атаки РФ 20 листопада зросла до шести, ще 15 людей постраждали. Через пошкодження інфраструктури в кількох районах столиці виникли перебої з водою та електроенергією.

Про це повідомили в ДСНС Києва та Київській міській державній адміністрації.

Усі пожежі, спричинені російським обстрілом, наразі ліквідовані.

Реклама

Реклама

Через пошкодження об’єкта “Київводоканалу” знижено тиск води у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Раніше КМДА також повідомляла про зниження тиску у водопровідній мережі Печерського району. Фахівці “Київводоканалу” працюють над стабілізацією тиску та відновленням водопостачання.

За інформацією ДТЕК, частина мешканців Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського та Солом’янського районів залишилася без електроенергії.

В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Як раніше повідомляло “Головне в Україні”, троє загиблих були працівниками “Київводоканалу”. Внаслідок ракетного удару також пошкоджено Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости й об’єкт критичної інфраструктури.