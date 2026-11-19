20 листопада погоду в Україні визначатиме активний циклон, який принесе дощі різної інтенсивності та сильний вітер. У Карпатах очікується сильний дощ із мокрим снігом, а на півдні пориви вітру можуть сягати 24 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики прогнозують хмарну погоду та високу вологість. Атмосферний тиск упродовж доби коливатиметься.

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На більшій частині України пройдуть помірні дощі. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті вони будуть значними, а в Карпатах прогнозують сильний дощ із мокрим снігом.

Лише на північному сході країни вночі опадів не очікується.

Пориви вітру до 24 м/с

Вітер буде південно-східним із переходом на північно-західний, швидкістю 7–12 м/с.

У північних областях місцями прогнозують пориви 15–20 м/с, а в південній частині країни — до 24 м/с.

Температура в Україні

Уночі температура становитиме +2…+7°, на півдні — +8…+13°.

Вдень очікується +10…+16°, однак у північній частині буде значно прохолодніше — лише +2…+7°.

У Карпатах температура протягом доби триматиметься близько 0°.

Найтепліша погода прогнозується на півдні України.

Погода у Києві та області

На Київщині 20 листопада буде хмарно та дощитиме.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7–12 м/с. Удень місцями можливі пориви 15–20 м/с.

Температура по області вночі та вдень становитиме +2…+7°.

У Києві протягом доби прогнозують +5…+7°.