У Кремлі 19 листопада заявили, що Росія прагне досягти своїх цілей у війні проти України, після чого нібито готова “негайно зупинитися”. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков також стверджує, що Москва воліла б досягти цих цілей “мирним шляхом”.

Про це повідомляє ТАСС.

“РФ хоче досягти цілей у СВО і негайно зупинитися, і воліла б досягти їх мирним шляхом”, — заявив Пєсков.

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Він не уточнив у наведеній заяві, про які саме цілі йдеться.

У Кремлі заговорили про новий обмін полоненими

Пєсков також заявив, що обмін полоненими між Росією та Україною перебуває на фінальній стадії узгодження.

За його словами, Москва розраховує, що обмін відбудеться найближчим часом.

Прессекретар Путіна додав, що спецслужби Росії та України зараз звіряють списки для обміну.

Пєсков не назвав, кого з європейців запросили до Москви

Окремо Пєсков заявив, що Кремль поки не повідомлятиме, кого саме з європейських представників запросили до Москви дипломатичними каналами.

Він також стверджує, що США загалом підтримали ідею певної “місії” в Костянтинівці, однак, за його словами, відповіді від Києва немає.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Володимир Путін заявив про готовність Росії продовжувати переговори щодо України, але водночас вимагав від Києва погодитися на запропоновані Москвою “компроміси”. Він також заявив, що Росія нібито не хоче продовжувати війну, але поклав відповідальність за її завершення на Україну.