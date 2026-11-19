Два верстати з однаковим робочим тиском можуть вимагати абсолютно різних олійних станцій. Один виконує коротку операцію із тривалою паузою, інший безперервно живить кілька механізмів. Щоб обладнання забезпечувало потрібне зусилля та швидкість, проектування починають із виробничого процесу, а не з вибору бака чи потужності двигуна.

Індивідуальне виробництво олійних станцій дозволяє узгодити гідропривід із завданнями конкретної машини. Компанія «ГІДРО-ГІД» розробляє гідравлічні схеми, підбирає компоненти, виготовляє станції та проводить випробування. Такий підхід є корисним і при створенні нового обладнання, і при модернізації, коли потрібно зберегти частину існуючої системи.

Від робочого циклу до гідравлічної схеми

Перше питання інженера — які дії має виконувати машина. Для преса важливі зусилля, швидкість підведення та тривалість утримання навантаження. Для приводу конвеєра – момент, обороти та характер опору. Якщо кілька механізмів, необхідно описати порядок їх включення та одночасну роботу.

Робочий тиск визначають за необхідними навантаженнями та характеристиками виконавчих елементів. Подачу насоса пов’язують із потрібною швидкістю та витратою споживачів. При цьому максимальні значення тиску та подачі не завжди потрібні одночасно. Облік реального циклу допомагає обґрунтовано підібрати привід та уникнути зайвих енергетичних втрат.

У вихідному завданні бажано вказати:

призначення машини та послідовність операцій;

навантаження, швидкість та час виконання рухів;

тривалість зміни, паузи та частоту запусків;

параметри електроживлення та вимоги до управління;

температуру, запиленість та місце встановлення;

обмеження за розмірами та умовами підключення.

Компонування, виготовлення та перевірка результату

Розмір бака не можна вибирати лише за вільним місцем. Враховують зміну об’єму рідини при русі циліндрів, умови її повернення та тепловий режим. Необхідна чистота олії залежить від встановлених компонентів, тому фільтрацію узгодять із вимогами всієї системи. Необхідність охолодження або підігріву визначають за умовами експлуатації.

Компоновка повинна залишати доступ до фільтрів, заливної горловини, контрольних приладів та з’єднань, що обслуговуються. До виготовлення перевіряють розташування портів, маршрут трубопроводів та можливість демонтажу вузлів. Це особливо важливо при встановленні станції всередині існуючої лінії виробництва.

Окрема частина проекту – електричне керування. Потрібно визначити, хто задає команди, які сигнали надходять від датчиків і як станція взаємодіє з автоматикою машини. Склад шафи управління, захисту та блокування узгодять разом з відповідальними за обладнання фахівцями.

Інженерна компетенція «ГІДРО-ГІД» поєднує проектування з власним виробництвом та пусконалагодженням. Компанія використовує тривимірне моделювання для компонування, узгоджує технічну документацію перед виготовленням та контролює складання. Для замовника це можливість оцінити розміщення обладнання та обговорити зміни до запуску у виробництво.

Критерії випробувань варто визначити заздалегідь. Крім герметичності, важливо перевірити відповідність тиску та подачі заданим режимам, послідовність операцій та роботу управління. Перевірку нагріву планують з урахуванням тривалості циклу. Якщо частина випробувань можлива лише на машині, це відображають у програмі введення в експлуатацію.

При порівнянні пропозицій уточнюйте весь обсяг поставки: проектування, автоматику, документацію, доставку, монтаж та запуск. Також погодьте гарантійні умови та порядок технічної підтримки. Станція, створена під процес підприємства, має не тільки виконувати операції, а й залишатися зручною для обслуговування та подальших змін.