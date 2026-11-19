Після тристоронньої зустрічі 19 листопада в китайському Шеньчжені лідери США, Росії та Китаю оприлюднили спільну “Декларацію на шляху до миру”. У документі немає жодної згадки про Україну чи Європу.

Повний текст декларації опублікувало китайське державне агентство Xinhua.

У документі зазначається, що президент КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели поглиблений обмін думками щодо поточної міжнародної ситуації. Президенти Росії та США висловили вдячність Китаю за організацію історичного тристороннього саміту.

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Єдине положення, яке можна пов’язати з питаннями України та Європи, має загальний характер: “Глави трьох держав провели поглиблений обмін думками щодо поточної міжнародної ситуації та зобов’язалися підтримувати стратегічну стабільність і міжнародну безпеку”.

Що містить спільна декларація

Документ складається з чотирьох пунктів, присвячених реформуванню ООН, енергетичній безпеці, юрисдикції Міжнародного кримінального суду та ядерним ризикам.

Реформа ООН. Китай, Росія та США як постійні члени Ради Безпеки ООН зобов’язалися реформувати Організацію Об’єднаних Націй, щоб вона могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та виконувати свою основну місію щодо підтримання міжнародного миру й безпеки.

Енергетика. Три держави планують збільшити виробництво та постачання продуктів нафтопереробки на користь усіх країн. Лідери також підтвердили важливість стабільних енергетичних потоків.

Міжнародний кримінальний суд. Трамп, Путін і Сі визнали першочергову важливість принципу згоди держав та поваги до імунітету державних посадовців. Вони погодилися, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією.

Ядерна зброя. Глави трьох держав підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна допустити. Китай, Росія та США домовилися вести діалог щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.