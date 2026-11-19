19 листопада президент США Дональд Трамп прокоментував війну Росії проти України, стосунки Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а також американську військову допомогу. Він заявив про майже 2 млн загиблих у війні та зазначив, що США отримують повну вартість озброєння, яке продають Європі.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю Fox News.

На запитання про занепокоєння України можливими домовленостями між Трампом і Путіним без участі Києва президент США не відповів безпосередньо, натомість заговорив про стосунки українського та російського лідерів.

Реклама

Реклама

“Ці двоє ненавидять один одного, і їм потрібно порозумітися. Я ладнаю з обома. Вони дуже різні люди”, — сказав Трамп.

Він вкотре заявив, що якби залишався президентом США, війна не почалася б. За його словами, для цього навіть не знадобилося б укладати окрему угоду. Трамп також повторив твердження про сфальсифіковані вибори та нагадав, що війна почалася вже після завершення його першого президентського терміну. Він зазначив, що тоді не міг повірити в можливість такого розвитку подій.

Окремо американський президент навів власні оцінки втрат у війні Росії проти України. За його твердженням, загинули вже майже 2 млн людей, переважно військовослужбовців.

“Минулого місяця це було 27 тисяч. Місяцем раніше — 32 тисячі. У середньому гинуть 25 тисяч солдатів”, — заявив Трамп.

Він також згадав удари по Києву, під час яких гинуть цивільні, але наголосив, що, за його оцінкою, більшість загиблих у війні становлять військові.

Трамп порівняв щомісячні втрати із заповненим стадіоном Madison Square Garden та заявив, що хотів би зупинити війну через велику кількість загиблих.

Говорячи про американську військову допомогу, президент США пояснив, що Вашингтон продає озброєння Європейському Союзу, а європейські країни самостійно вирішують, як його використовувати.

“Ми продаємо обладнання Європейському Союзу. Вони роблять із ним що хочуть. Гадаю, здебільшого передають його Україні, але ми його продаємо”, — сказав Трамп.

Він також стверджував, що за президентства Джо Байдена Україні нібито передали 350 млрд доларів готівкою. Водночас Трамп відзначив, що українці добре воюють, використовуючи американське обладнання, яке він назвав найкращим у світі.

За словами президента США, війна безпосередньо не впливає на Сполучені Штати, які отримують повну вартість проданого озброєння.

“Ми отримуємо повну ціну. Ми не робимо знижок. Тож можна сказати, що ми заробляємо на цьому багато грошей. Мені байдуже. Я цього не хочу”, — заявив він.

Під час розмови про співпрацю Китаю та Росії з Іраном Трамп також згадав Україну та передачу інформації.

За його словами, коли США критикують Китай за надання інформації Ірану, слід враховувати, що Вашингтон також передає інформацію, зокрема в контексті України.

Трамп зазначив, що США та Китай ведуть розвідку один проти одного, і заявив, що американська сторона робить це краще. Він також стверджував, що Вашингтону відомо, яку саме інформацію Росія та Китай передають Ірану, назвавши її незначною.

Президент США окремо висловився про ядерні арсенали трьох держав.

“У нас є 4000 одиниць ядерної зброї. У Росії — 3800. Китай зараз має 400–500, але вони наздоганятимуть. Протягом десяти років вони рухаються в цьому напрямку. Росія друга, Китай третій, далеко позаду, але вони дуже активно нарощують ядерні озброєння. Я б хотів, щоб вони цього не робили”, — заявив Трамп.

Говорячи про свої стосунки з керівництвом Росії та Китаю, американський президент зазначив, що має добрі особисті контакти з обома лідерами.

“І Путіну, і Сі подобається Трамп. А що буде після мене, я не можу вам сказати, але зараз у них усе добре”, — сказав він.