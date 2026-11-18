На австралійському острові Різдва почалася щорічна міграція червоних крабів із внутрішніх районів острова до океану. Щороку цей шлях долають близько 100 мільйонів крабів, які прямують до узбережжя для спарювання та нересту.

Про це пише ABC News.

Початок міграції запускають перші дощі вологого сезону.

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Упродовж кількох тижнів краби масово перетинають дороги та населені пункти, через що мешканцям доводиться змінювати звичні маршрути.

Місцева фармацевтка Грейс Орр-Янг розповіла, що водії змушені максимально знижувати швидкість і буквально об’їжджати крабів.

За її словами, деякі жителі навіть використовують спеціальні граблі: одна людина веде авто, а інша прибирає крабів із дороги перед машиною.

Міграцію вперше транслюють онлайн

Цього року Parks Australia вперше організувала онлайн-трансляцію міграції, щоб за пересуванням крабів могли спостерігати люди з усього світу.

Керівник програми Національного парку острова Різдва Марк Беннетт зазначив, що краби дуже точно визначають час своєї подорожі.

За його словами, вони ніби “рахують назад” від дати нересту й виходять до океану так, щоб випустити ікру під час останньої чверті Місяця, на відпливі перед світанком.

Для захисту крабів на острові перекривають окремі дороги та використовують спеціальний “крабовий міст”, який допомагає тваринам безпечно перетинати проїжджу частину.

“Наче червона ріка, що тече крізь ліс”

Цього року на острів Різдва також приїхали дослідники Марі Дакке та Ерік Воррант із Лундського університету у Швеції.

Вони намагаються краще зрозуміти, як саме краби орієнтуються під час щорічної міграції.

“Це одна з найдивовижніших форм поведінки тварин, які я коли-небудь бачила. Це буквально схоже на червону ріку, що тече крізь ліс”, — сказала Дакке.

Науковці припускають, що краби можуть використовувати своєрідний природний “компас”.

Серед можливих орієнтирів дослідники називають Сонце, магнітне поле Землі або поляризоване світло.

Водночас ученим досі невідомо, чи запам’ятовують краби маршрут з року в рік і чи можуть молоді особини вчитися шляху у старших.