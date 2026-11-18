Україна та Португалія готують нові кроки на підтримку української бойової авіації. Президент Володимир Зеленський заявив, що це необхідно, зокрема, для боротьби з реактивними “шахедами”, якими Росія щодня атакує українські міста та громади.
Про це Зеленський повідомив після зустрічі з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.
За словами президента, сторони обговорили домовленості, яких раніше досягли із президентом Португалії під час Іберо-американського саміту в Іспанії.
“Зокрема, готуємо кроки на підтримку української бойової авіації. Це дуже важливо передусім, щоб збивати реактивні “шахеди”, якими росіяни щоденно тероризують українські міста й громади”, — заявив Зеленський.
Він також подякував Португалії за рішення виділити $50 млн на програму PURL.
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Під час зустрічі президент також поінформував Ранжела про переговорний процес.
Зеленський наголосив, що Україна виступає за повноправну участь Європи в переговорах і, за його словами, американська сторона також підтримує такий підхід.
“Представники Президента Америки будуть завтра на зустрічах в Берліні. І сподіваємось, що нові обговорення на рівні переговорних команд, а також лідерів Коаліції охочих будуть результативними”, — заявив президент.
Зеленський додав, що Україна зі свого боку робить усе необхідне для досягнення результату на переговорах.